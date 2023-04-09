علقت مينا بونينو زوجة الأورغواياني فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد على شجاره مع أليكس باينا لاعب فياريال بعد خسارة الميرنغي 2/3 أمام منافسه في الليغا.

وقالت زوجة فالفيردي على لكم زوجها لأليكس باينا: “كيف يأتي شخص ويتحدث عن مثل هذه الأمور، وفي الحين الآخر هناك من يسألوني عن صحتي وعن صحة الابن، لا أتمنى لأي شخص أن يمر بحالة مماثلة لما حدث معي”.

وأضافت: “بقينا هادئين لمدة شهرين تقريبا في انتظار النتائج لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الاستمرار في الحمل أم لا”.

وتابعت: “هل يجب أن أخرج وأشرح بنفسي عندما أخبروني أن حملي لا يمكن أن يستمر؟.