شهدت حلقة اليوم من برنامج “ستوديو 23” الساخر، تقليد المذيع الأمريكي الشهير ستيف هارفي.

وظهر مقلد هارفي، مستضيفا رجلا وزوجته، ليسأل الزوج: “ما هو الشيء الذي تأخذه الزوجة كل ما تصبح بوجهك؟”.

وفي إطار كوميدي، أجاب الزوج “محفظتي”، فيما أجابت الزوجة على السؤال نفسه قائلة: “عقلي، مستقبلي، أولادي، فلوسي، صحتي، مستقبلي”، فيما حاول المذيع إيقافها.