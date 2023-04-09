شهدت حلقة اليوم من برنامج “ستوديو 23” الساخر، تقليد المذيع الأمريكي الشهير ستيف هارفي.
وظهر مقلد هارفي، مستضيفا رجلا وزوجته، ليسأل الزوج: “ما هو الشيء الذي تأخذه الزوجة كل ما تصبح بوجهك؟”.
وفي إطار كوميدي، أجاب الزوج “محفظتي”، فيما أجابت الزوجة على السؤال نفسه قائلة: “عقلي، مستقبلي، أولادي، فلوسي، صحتي، مستقبلي”، فيما حاول المذيع إيقافها.
تقليد ستيف هارفي في ستوديو23 😜🤣@khalidalfarraj@Reema_abdalla@wa7eedinho
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Ml8HPy53yN#ستوديو23#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/CqGU5V52OR
— MBC1 (@mbc1) April 9, 2023
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