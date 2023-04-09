أقدم رجل في كندا على تمزيق المصحف الشريف، كما حاول دهس عدد من المصلين، فيما أعربت وزيرة التجارة الكندية ماري نغ، عن إدانتها للواقعة.

وقالت الوزيرة: “شعرت باستياء شديد بعد سماعي عن جرائم الكراهية التي تتسم بالعنف والسلوك العنصري في جمعية ماركام الإسلامية”.

وأضافت: “خلال شهر رمضان، تعد المساجد مكانا للمجتمع والسلام، ويجب أن يشعر الجميع بالأمان في أماكن عبادتهم.. لا مكان لهذا العنف وكراهية الإسلام في مجتمعاتنا أو في كندا”.

وتابعت: “سنستمر في اتخاذ الإجراءات حتى يشعر الجميع بالأمان في هذا البلد وسوف نبقى ملتزمين بمكافحة هذا السلوك الشائن”.