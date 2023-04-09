نشر مراسل رويترز صورا من ⁧العاصمة اليمنية صنعاء⁩، للقاء القيادي الحوثي “مهدي المشاط” مع الوفدين السعودي والعماني برئاسة السفير السعودي “محمد آل جابر”.

ووصل وفدين سعودي وعماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء، في إطار جهود وساطة تهدف إلى التوصل لهدنة جديدة في اليمن وإحياء عملية السلام.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” ، نقلاً عن مصدر في “رئاسة الجمهورية” لم تسمه، بأن زيارة الوفدين العماني والسعودي تأتي في إطار جهود الوساطة التي تلعبها مسقط لإحلال السلام في اليمن.

وقال المصدر إن الوفدين سيبحثان مع المشاط، “رفع الحصار بكل تداعياته ووقف الحرب واستعادة كافة حقوق الشعب اليمني المحقة ومنها صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز”.