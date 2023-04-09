أبرز الفنان ناصر القصبي الحلقة الثامنة عشر من مسلسل “طاش العودة” موهبته المحدودة في تحليل المباراة التي أقيمت بين المنتخب الوطني ونظيره الأرجنتيني في منافسات كأس العالم المنصرم.
وتظاهر القصبي أمام موظفيه بأنه خبير في كرة القدم وظل يسرد رؤيته وتحليله للمباراة التي فاز فيها الأخضر على الأرجنتين، فيما أبدى الموظفون ذهولهم وإعجابهم بتحليله، وفي الجهة المقابلة كانت نجلة القصبي تخطط للالتحاق بفريق كرة القدم النسائي لكن والدتها لم تشجعها في البداية فواصلت جهودها لإقناعها وإقناع والدها إلا أن الأخير لم يتقبل الفكرة.
والتحقت بالفريق دون علم “القصبي”، وعندما علم بالأمر شعر بالصدمة وأكد لمدربها أنها ستركز على دراستها لكن مدربها سارع بعرض مزايا الكرة النسائية أمام القصبي منوها بالعقود التي تعقد مع الموهوبات والتي تقدر بملايين الريالات الأمر الذي جعل “القصبي” يعيد نظره ورؤيته في التحاق ابنته في فريق كرة القدم النسائية.
تحليل ناصر القصبي لمباراة السعودية والأرجنتين😂⚽#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Y7BwqoCh4i pic.twitter.com/4tPtXLQeD7
— MBC1 (@mbc1) April 9, 2023
نورة موهوبة وصارت أقوى لاعبة كورة قدم🤩 #طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/bvB2e9IHus pic.twitter.com/0G8bMDGCEE
— MBC1 (@mbc1) April 9, 2023
نورة قررت تصير لاعبة كورة قدم وكيف كانت ردة فعل عائلتها😆#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/A81dxvJvNW pic.twitter.com/a1WsMXtVGf
— MBC1 (@mbc1) April 9, 2023
الفلوس غيّرت رأي أبو نورة😂💸#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/bvB2e9IHus pic.twitter.com/PmWmVWCBF1
— MBC1 (@mbc1) April 9, 2023
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