أبرز الفنان ناصر القصبي الحلقة الثامنة عشر من مسلسل “طاش العودة” موهبته المحدودة في تحليل المباراة التي أقيمت بين المنتخب الوطني ونظيره الأرجنتيني في منافسات كأس العالم المنصرم.

وتظاهر القصبي أمام موظفيه بأنه خبير في كرة القدم وظل يسرد رؤيته وتحليله للمباراة التي فاز فيها الأخضر على الأرجنتين، فيما أبدى الموظفون ذهولهم وإعجابهم بتحليله، وفي الجهة المقابلة كانت نجلة القصبي تخطط للالتحاق بفريق كرة القدم النسائي لكن والدتها لم تشجعها في البداية فواصلت جهودها لإقناعها وإقناع والدها إلا أن الأخير لم يتقبل الفكرة.

والتحقت بالفريق دون علم “القصبي”، وعندما علم بالأمر شعر بالصدمة وأكد لمدربها أنها ستركز على دراستها لكن مدربها سارع بعرض مزايا الكرة النسائية أمام القصبي منوها بالعقود التي تعقد مع الموهوبات والتي تقدر بملايين الريالات الأمر الذي جعل “القصبي” يعيد نظره ورؤيته في التحاق ابنته في فريق كرة القدم النسائية.