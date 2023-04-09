أفادت وكالة “إسنا” الإيرانية بأن وفدا تقنيا سعوديا تفقد مبنی سفارة هذا البلد في طهران صباح اليوم الأحد، مشيرة إلى أن وفدا إيرانيا سينطلق إلى الرياض في مهمة ممثلة قريبا.

وذكرت الوكالة أن الوفد السعودي، الذي وصل إلى إيران مساء السبت للتحضير لإعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، زار صباح اليوم مبنى السفارة الواقعة في شارع نيلوفر بطهران.

وأضافت الوكالة أن وفدا تقنيا إيرانيا سیزور السعودیة “خلال الأیام القلیلة المقبلة” لتفقد السفارة الإيرانية في الریاض والتحضیر لإعادة فتحها.

وفي نفس السياق ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، أن وفدًا فنيًا إيرانيًا سيزور السعودية الأسبوع المقبل؛ للتجهيز لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض.