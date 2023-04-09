حلت الممثلة وعارضة الأزياء السعودية ميلا الزهراني، ضيفة على الفنان رامز جلال، خلال برنامجه «رامز نيفر إند» على قناة «mbc مصر» مساء اليوم الأحد.

وأصيبت ميلا، في حالة من الصدمة بعدما وقعت في مقلب المطعم الطائر، ولم تنطق بشيء، مكتفية بالنظر أسفل منها، على وقع صرخات المحيطين بها.

ودخلت الفنانة ميلا الزهراني، في حالة من الصراخ عقب رؤيتها للضفادع خلال مقلب “المطعم الطائر”، قائلة: “أنا عندي ثبات انفعالي بس هقرف منهم”.

وعن رؤية الثعبان خلال المقلب ردت، قائلة: “عندي فوبيا منهم وقلبي هيقف، وأنا مش بهزر”.