قال استشاري أمراض جراحة السمنة، نايف العنزي، إن الرجال هم الأكثر التزاما بالريجيم لخسارة الوزن الزائد.

وأضاف الإناث أكثر عرضة للوسوسة بسبب زيادة الوزن، مضيفا أن حرصهن الشديد يجعلهن يفقدن السيطرة على كميات الأكل التي يتناولوها، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأكد أن بعض السيدات يصل بهن الحال إلى عدم تناول الطعام خوفا من زيادة الوزن.