أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم دفع زكاة المال عبر فواتير التنفيذ القضائي المتعلق بحوائج المعسرين.

وذكر أنه يجوز دفع زكاة المال عبر فواتير التنفيذ القضائي المتعلق بحوائج المعسرين، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الرسالة”.

وأكد أن من يعجز عن سداد دينه يجوز أن تسدد له الزكاة.