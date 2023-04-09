تحققت أمنية الطفل السعودي بدر على أيدي رجال قوات حرس الحدود بمدينة أبحر، وذلك بالعمل لمدة يوم في قوام قوات حرس الحدود برتبة “نقيب”.

وأوضح برنامج “أمنية” الذي يقدّمه الممثل فايز المالكي، أن قوات حرس الحدود استجابت بشكل فوري لطلب الطفل بدر، رغم مرضه، حيث لم يكشف البرنامج ماهية هذا المرض.

وبذلك، تم تدريب الطفل على كيفية استخدام الرادار وتمكّن من كشف أحد الأهداف المعادية، كما تم اصطحاب الطفل في جولة بحرية على متن إحدى القطع البحرية المسؤولة عن تأمين البحر.