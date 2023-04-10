قرر أليكس باينا لاعب نادي فياريال الإسباني، تقديم شكوى في الشرطة، ضد الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد بعد اعتدائه عليه في مرآب ملعب سانتياغو برنابيو، عقب مباراة الفريقين.

وقالت تقارير إسبانية إن فالفيردي انتظر باينا بجوار حافلة فياريال عقب مباراة الفريقين، وقال للاعب فياريال: “كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني”، ثم ضربه بلكمة في الوجه.

وأوضحت أن تصرف فالفيردي تجاه أليكس بينا لأن الأخير قال لفالفيردي: “ابكِ الآن لأن ابنك لن يُولد” في مباراة ريال مدريد، وفياريال بكأس ملك إسبانيا، يوم 19 يناير الماضي.

وقرر أليكس باينا، بالاشتراك مع نادي فياريال، تقديم بلاغ للشرطة بشأن الواقعة وهي مسجلة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن النادي واللاعب سيناقشان الخطوات التالية مع الشرطة المحلية.