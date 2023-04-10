أعلن برنامج حساب المواطن بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل “شاملاً الدعم الإضافي” للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧حساب المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين.

يذكر أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.