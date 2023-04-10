أشاد الإعلامي أحمد الشقيري بالمعاملات المالية والخدمات الرقمية في المملكة، التي يمكن إجراءها دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان وبدون الحاجة لمحفظة بها نقود لتسديد أي معاملة.

وقال الشقيري: “نحن في نعمة بالسعودية لأننا لا نحتاج الخروج من المنزل ونحن نحمل محفظة، كمية المعاملات الحكومية اللي تقدر تسويها أون لاين وبدون الذهاب إلى أي مكان وبدون الحاجة لبطاقة”.

وسلط الضوء على تطبيق “نفاذ”، وهو أحد منتجات منصة النفاذ الوطني، والذي تم تطويره بدعم من وزارة الداخلية، إذ يأتي لإتاحة التحقق عبر السمات الحيوية من الهوية الرقمية للأفراد المصدرة والمفعلة من “أبشر” وكخيار إضافي لقنوات الدخول الأخرى؛ وذلك لتمكين الاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية والخاصة بطريقة آمنة وموثوقة.

وقام الشقيري بتجربة حية خلال برنامجه، قائلا: “أنا الآن في ألمانيا وعندي مخالفتين مروريتين دخلت على تطبيق البنك لاقيت المخالفات ضغطت تأكيد وفي 22 ثانية تم تسديد المخالفات بدون أي رقم”.