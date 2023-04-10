يترأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 19-25 رمضان 1444هـ الموافقة 10-16 أبريل 2023م. ويضم الوفد معالي محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الأستاذ أيمن بن محمد السياري، وسعادة الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وسعادة مساعد الوزير للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، وسعادة وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريف، وسعادة وكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية الأستاذ ثامر بن صالح الجارد، وعدداً من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وسيشارك معالي الوزير في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث ستناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تطورات الاقتصاد العالمي وتقدم التوجيهات لصندوق النقد الدولي حيال تلك التطورات وأولويات الفترة المقبلة. كما ستناقش لجنة التنمية تطوير أعمال مجموعة البنك الدولي بهدف الاستجابة لتحديات التنمية.

كما سيتم عقد الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية يومي 12 و13 أبريل 2023م وذلك لمناقشة عدد من القضايا حول المخاطر التي يتعرض لها الانتعاش الاقتصادي العالمي التي تجسدت بشكل أكبر منذ اجتماعهم الأول في فبراير الماضي، وبحث سُبل معالجتها.​