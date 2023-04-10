تحدثت الأستاذة في التاريخ الدكتورة سحر دعدع، بالصكوك والمستندات عن أشهر أوقاف “أغاوات الحرمين” في مكة والمدينة.

وقالت سحر دعدع، إن فندق مكة جراند كورال يعتبر من أوقاف أغوات الحرم المكي بأجره وريعه كله يعود إليهم، وفق برنامج الليوان.

وأشارت إلى أن أوقاف أغوات المسجد الحرام تختلف عن أغوات المسجد النبوي ففي مكة هناك أوقاف تتمثل في أسهم في شركات وعقارات.

وتابعت أن أغوات مكة لديهم أسهم في شركة جبل عمر تقدر قيمتها بـ 117 مليون ريال وحكورات بـ 16 مليون ريال وفي شركة مكة تم تعويضهم في العقارات بمبلغ 4 مليون و 331 ألف ريال.