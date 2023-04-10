قررت لجنة الانضباط، إيقاف كويلار لاعب فريق ‎الهلال مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي للبطاقة الحمراء المباشرة وذلك وفقاً لتقرير حكم المباراة.

وغرمت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي ‎الهلال 20 ألف ريال بسبب الإساءة الإعلامية تجاه حكم المباراة.

وأعلنت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم عن تغريم الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق ‎الهلال بعشرين ألف ريال بسبب الإساءة الإعلامية تجاه حكم المباراة.

وأصدرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم قرار بتغريم البرازيلي ميشايل لاعب فريق ‎الهلال بعشرين ألف ريال بسبب الإساءة الإعلامية تجاه حكم المباراة.