قررت لجنة الانضباط، إيقاف كويلار لاعب فريق الهلال مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي للبطاقة الحمراء المباشرة وذلك وفقاً لتقرير حكم المباراة.
وغرمت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال 20 ألف ريال بسبب الإساءة الإعلامية تجاه حكم المباراة.
وأعلنت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم عن تغريم الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال بعشرين ألف ريال بسبب الإساءة الإعلامية تجاه حكم المباراة.
وأصدرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم قرار بتغريم البرازيلي ميشايل لاعب فريق الهلال بعشرين ألف ريال بسبب الإساءة الإعلامية تجاه حكم المباراة.
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