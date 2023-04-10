تحدثت الأستاذة في التاريخ الدكتورة سحر دعدع، عن الأماكن التي يسكن فيها “أغوات الحرمين” حاليا في المدينة ومكة.

وقالت سحر دعدع: “أغوات الحرمين يسكنون الآن في فلل ضخمة في أرقى أحياء المدينة المنورة ومكة”.

وتابعت أنهم كانوا يسكنون قديما في الحواري حول الحرم، ومع التوسعة في المنطقة المركزية، انتقلوا حاليا للسكن في فلل فخمة في مخطط الأمير أحمد.