تواصلَ هطولُ الأمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة وضواحيها ، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم, والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.