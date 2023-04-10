تواصلَ هطولُ الأمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة وضواحيها ، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم, والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
تواصلَ هطولُ الأمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة وضواحيها ، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم, والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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