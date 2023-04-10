قال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، إنه حسب المصادر لم تصل حتى الآن لإدارة الهلال التسجيلات الصوتية بين الحكم وغرفة الـVAR.
وتابع عبدالرحمن الحميدي:حسب المعلومات إدارة الهلال لم تعلم عن بقية مباريات الجدول إلا عن طريق الإعلام.
#برا_18 | عبدالرحمن الحميدي:
حسب المصادر.. لم تصل حتى الآن لإدارة #الهلال التسجيلات الصوتية بين الحكم وغرفة الـVAR، وحسب المعلومات إدارة الهلال لم تعلم عن بقية مباريات الجدول إلا عن طريق الإعلام.@A_AlHameedi
#SSC pic.twitter.com/sWT7xy693V
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023
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