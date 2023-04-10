قال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، إنه حسب المصادر لم تصل حتى الآن لإدارة ‎الهلال التسجيلات الصوتية بين الحكم وغرفة الـVAR.

وتابع عبدالرحمن الحميدي:حسب المعلومات إدارة الهلال لم تعلم عن بقية مباريات الجدول إلا عن طريق الإعلام.