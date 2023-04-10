أوضح جراح القلب والباحث في مجال الخلايا الجذعية، صفوق الشمري، أن كثير من المرضى الذين يزرع لهم قلب وجدوا أن عندهم ذكريات من المتبرع.

وأشار صفوق الشمري: جراحياً أن القلب ما يحتوي على أي ذاكرة، موضحا: الذاكرة في الدماغ فقط.

ولفت: قد تتغير صفات الشخص بعد زراعة القلب له، مضيفا: الطب لا يوجد لديه تفسيراً لذلك.