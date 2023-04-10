أوضح جراح القلب والباحث في مجال الخلايا الجذعية، صفوق الشمري، أن كثير من المرضى الذين يزرع لهم قلب وجدوا أن عندهم ذكريات من المتبرع.
وأشار صفوق الشمري: جراحياً أن القلب ما يحتوي على أي ذاكرة، موضحا: الذاكرة في الدماغ فقط.
ولفت: قد تتغير صفات الشخص بعد زراعة القلب له، مضيفا: الطب لا يوجد لديه تفسيراً لذلك.
د. صفوق الشمري: كثير من المرضى الذين زرع لهم قلب وجدوا أن لديهم جزء من ذكريات المتبرع @alshammarsf
@Ali_Alalyani#مراحل_صفوق_الشمري#قناة_SBC pic.twitter.com/DWoZy6Dk84
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 9, 2023
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