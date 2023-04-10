تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو:4٫08914 مقابل الريال 0٫24456

الدولار: 3٫75230 مقابل الريال الواحد 0٫26650

درهم إماراتي: 1٫02170 مقابل الريال الواحد 0٫97876

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71908

دينار أردني: 5٫28946 مقابل الريال الواحد 0٫18906

دينار كويتي: 12٫23084 مقابل الريال الواحد 0٫08176

دينار بحريني: 10٫02140 مقابل الريال الواحد 0٫09960

الريال القطري: 1٫03071 مقابل الريال الواحد 0٫97020

الدرهم المغربي: 0٫37158 مقابل الريال الواحد 2٫69370

الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23929