كشفت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الاثنين، عن إغلاق طريق الهدا الرابط بين العاصمة المقدسة والطائف مؤقتاً.

وذكرت أمن الطرق، أن الإغلاق بالاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار وحرصاً على سلامة مرتادي الطريق.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ونجران وجازان وعسير.