كشف مجلس الضمان الصحي، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض.

وأوضح المجلس أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: قائد فريق التخطيط الاستراتيجي، مدير المشروع، الباحث، تصميم سياسة التخرج، رئيس فريق أداء القطاع والامتثال.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 أبريل 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي ، أو أرسل سيرتك الذاتية إلى البريد، وتأكد من كتابة المسمى الوظيفي في موضوع البريد الإلكتروني ([email protected]).