في حادث أليم من نوعه، لقى مصور قناة “NRT” الكردية مصرعه؛ إثر سقوطه من قمة جبل بيرة مكرون بمحافظة السليمانية شرق إقليم كردستان العراق.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن الحادث وقع صباح اليوم الإثنين، حيث سقط المصور من أعلى الجبل المذكور وتوفي على الفور.

وأكد مصدر محلي لوسائل إعلام عراقية، أن الشخص المتوفى يدعى أحمد علي، ويعمل مصورًا في قناة NRT الكردية، لافتًا أنه كان متواجدًا بالمنطقة لتصوير برنامج تلفزيوني.

والجدير بالذكر أن جبل بيرة مكرون هو أحد الجبال الموجودة في شمال العراق، في ناحية بيرة مكرون التابعة لمحافظة السليمانية، وهو من الجبال الصعبة والوعرة، يبلغ ارتفاعه 2611 م.