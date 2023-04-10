أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إتاحة خدمة نقل مديونية العملاء من المواطنين وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة.

وكشفت الوزارة عن 4 شروط رئيسية في برنامج نقل المديونية، وهي: العملاء المنتظمون بالسداد، والعملاء الحاصلون على دعم كلي أو جزئي، وألا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن، وألا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم وعدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.

ولفتت إلى أنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ويتم الإيداع في مدة أقصاها 3 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى.