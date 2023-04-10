علق وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على سؤال وجه إليه حول “الغسيل الرياضي”.

وقال الوزير خلال مقابلة بُثت مساء أمس الأحد، على قناة “سي بي أس” الأمريكية، “لا أتفق مع هذا المصطلح إطلاقا، بل أعتقد أن على الجميع أن يأتوا للمملكة ويروا الصورة الحقيقية لما هي عليه، ثم يتخذوا قرارهم بعد أن يروا بأنفسهم”.

وأضاف:” أن المناسبات الرياضية والمباريات الكبيرة التي تقام منذ فترة، مناسبة لجمع الناس من كل أنحاء العالم”.

وتابع: “أعتقد أنك إذا ذهبت إلى أجزاء مختلفة من العالم.. فسترى أن الناس تجتمع معا.”

والجدير بالذكر أنه منذ أكثر من 3 سنوات استضافت المملكة مناسبات رياضية عالمية مختلفة وفي العديد من المجالات، سواء في كرة قدم وكرة المضرب أو الملاكمة، فضلاً عن سباقات الفورمولا 1 والخيل وغيرها.