علق وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على سؤال وجه إليه حول “الغسيل الرياضي”.
وقال الوزير خلال مقابلة بُثت مساء أمس الأحد، على قناة “سي بي أس” الأمريكية، “لا أتفق مع هذا المصطلح إطلاقا، بل أعتقد أن على الجميع أن يأتوا للمملكة ويروا الصورة الحقيقية لما هي عليه، ثم يتخذوا قرارهم بعد أن يروا بأنفسهم”.
وأضاف:” أن المناسبات الرياضية والمباريات الكبيرة التي تقام منذ فترة، مناسبة لجمع الناس من كل أنحاء العالم”.
وتابع: “أعتقد أنك إذا ذهبت إلى أجزاء مختلفة من العالم.. فسترى أن الناس تجتمع معا.”
والجدير بالذكر أنه منذ أكثر من 3 سنوات استضافت المملكة مناسبات رياضية عالمية مختلفة وفي العديد من المجالات، سواء في كرة قدم وكرة المضرب أو الملاكمة، فضلاً عن سباقات الفورمولا 1 والخيل وغيرها.
وزير الرياضة السعودي في رد على سؤال من قناة CBS News: أنت تسألني حول استضافة المملكة للأحداث الرياضية، وعن ما إذا كانت تُفيد #السعودية أم هي من أجل “ الغسيل الرياضي ”كما تقول. وأنا أقول لك إن الاستضافة تفيد السعوديين وتفيد الحياة الاجتماعية في المملكة و تُفيد جودة الحياة كذلك pic.twitter.com/oKW0MYjAAI
— Reflect ريفليكت (@Reflect_AR) April 10, 2023
ومئات الملايين التي تصرف كيف تأتي وتذهب ..تتفق أو تختلف الواقع يشهد بذلك..