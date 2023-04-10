تميزت سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2023 بحصولها علي تحديثات منتصف العمر لنسخة 2023، وتنتمي سيارة BMW الفئة الثالثة إلي الجيل السابع من سيارات بي أم دبليو السيدان الصغيرة، وتنتمي إلي فئة السيارات الفارهة .

وتستمد السيارة قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 258 حصان، وعزم أقصي للدوران 400 نيوتن/متر، متصل به ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي ، ينتج قوة 156 حصان، وعزم أقصي للدوران 250 نيوتن/متر، أو محرك 4 أسطوانات سعة 2000 سي سي ينتج قوة 184 حصان، وعزم أقصي للدوران 300 نيوتن/متر، أو محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، ينتج قوة 387 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر.

كما تتميز سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2023 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي تصميم جديد للصداد الأمامي والخلفي، وأضواء أمامية دائرية مزدوجة، وأضواء أمامية مع مصابيح نهارية على شكل حرف L مقلوب.

وتتوفر السيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2023 الصغيرة في المملكة بسعر يبدأ من 180 ألف ريال، ويرتفع السعر ليصل إلي 235 ألف ريال.