كشفت مجموعة المجدوعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 62 وظيفة (سائقين، إدارية، تقنية) في 5 مدن بالمملكة (الدمام، الرياض، جدة، ينبع، رابغ).

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فاحص سيارات جديدة – الرياض (4 وظائف)، تنفيذي مبيعات أول – الرياض (وظيفتان)، مسؤول مشتريات – الرياض (وظيفتان)، سائق نقل ثقيل – الدمام، الرياض، جدة، ينبع، رابغ (50 وظيفة)، مطوّر متكامل – المنطقة الشرقية، مشرف حلول السيارات – الدمام (3 وظائف).

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط وللتقديم عبر موقع مجموعة المجدوعي