أوضح خبراء أن ظهور الرؤوس السوداء يرجع إلى الأسباب التالية:البشرة الدهنية والهرمونات إذا حدث خلل في توازن الهرمونات، فقد يؤدي ذلك أيضاً إلى تدهور البشرة

وأشاروا إلى أن التوتر النفسي له تأثير سلبي على صحة ومظهر البشرة، لأنه يحفز إنتاج الأندروجين في الجسم، وبالتالي إنتاج الدهون ونشوء المزيد من الرؤوس السوداء، كما أن التعرق، والتوتر النفسي ونمط الحياة غير الصحي من ضمن أسباب ظهور البثور السوداء.

ويمكن مواجهة البثور السوداء بواسطة الوصفات المنزلية التالية :

زيت شجرة الشاي : حيث يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات و البكتيريا

الزنك : يمكنه التقليل من إنتاج الدهون

عسل النحل : يمتاز عسل النحل بتأثير مضاد للجراثيم حيث يساعد في القضاء على البثور

الطمي الطبي : يساهم الطمي الطبي في تخليص البشرة من الدهون والسموم المحتملة وإزالة شوائب البشرة