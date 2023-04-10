تستمر الصين في إجراء محاكاة لضربات دقيقة ضد أهداف رئيسية في تايوان والمياه المحيطة بها، وذلك في إطار تدريبات التطويق الكامل التي تقوم بها ردًا على التقارب الأمريكي مع سلطات تايوان.

وأدانت تايوان هذه العملية التي أطلق عليها اسم “السيف المشترك”، لافتة أنها رصدت 11 سفينة حربية و59 طائرة صينية حول الجزيرة.

كما أنه من بين الطائرات التي رصدتها “نظام الاستخبارات والاستطلاع” التابع لها طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل.

ومن جانبها، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، بكين إلى ضبط النفس، مشددةً على أنها تبقي قنوات اتصالها مع الصين مفتوحة، كما قامت البحرية الأمريكية اليوم بجعل المدمرة قاذفة الصواريخ “ميليوس” التابعة لها تبحر في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي بهدف التأكيد على الحقوق والحريات الملاحية.