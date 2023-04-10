أفاد المتحدث باسم الهيئة السعودية لبيانات الذكاء الاصطناعي «سدايا» المهندس ماجد الشهري، بأن هناك أكثر من 21 ألف مواطن ومواطنة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وقال الشهري خلال حديثه على قناة الإخبارية :” أن الهيئة تمكنت من تدريب أكثر من 21 ألف مواطن ومواطنة في مجالات الذكاء الاصطناعي خلال عامين فقط، مشيرًا إلى الدعم المقدم من القيادة الرشيدة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: “سنطلق العديد من الفعاليات والمعسكرات التي تساعد على معرفة وفهم علوم الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع عدة جهات.”

وأكد أن المملكة تقدم الكثير من التقنيات الحديثة في كافة المجالات، لافتًا أن ما تقدمه المملكة بدعم القيادة وتمكين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتابع:” أن الدعم مكنا من تقديم الوعي لتقديم برامجنا المختلفة في الذكاء الاصطناعي، وهناك العديد من البرامج وآلاف المتدربين.”

واستطرد: “ساهمنا في العديد من الخدمات والتقنيات التي مكنت من تعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي، وأنشأنا مراكز تميز في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ومجالات مختلفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.