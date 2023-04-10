أوضح الكاتب والباحث السياسي منيف الحربي أن السلعة الوحيدة التي لم ترتفع بشكل كبير بعد الحرب الأوكرانية هي النفط بينما ارتفع الغاز الأميركي بأربع أضعاف.

وقال الحربي :” كان بايدن تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط ويريد خفضه، رغم إن تضع مقارنة بين أسعار النفط قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كانت وصلت إلى ٩٠ دولار، الآن سعر النفط يتراوح بين ٨٠ و٨٥”

وأضاف ” السلعة الوحيدة التي لم ترتفع بشكل كبير هو النفط بينما الغاز الأمريكي يباع للأوروبيين بديل عن الغاز الروسي بأربعة أضعاف ”