يجب اتباع أسلوب حياة صحي لتقوية القلب، والذي يتضمن ممارسة الرياضة بانتظام، وعدم التدخين، وتناول العناصر الغذائية الصحية، ومنها توت العليق والتوت الأحمر.

ويحتوي توت العليق والتوت الأحمر على مضادات الأكسدة القوية، الأنثوسيانين، المسؤولة عن ألوانها النابضة بالحياة؛ حيث تمنع بعض الأمراض مثل: اضطرابات القلب والأوعية الدموية، فضلا عن سمك الأسقمري البحري (الماكريل)، حيث يجعل محتوى أوميغا 3 الاستثنائي، من الماكريل حليفاً أساسياً لصحة القلب.

وتتضمن فاكهة العاطفة أو “باشن فروت”، على عدد كبير من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان؛ خاصة في قشرها وبذورها، هذه الألياف لها خاصية خفض مستويات الجلوكوز والكوليسترول في الدم، وهما عاملان لهما تأثير على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلى جانب فوائد اللوز والجوز.