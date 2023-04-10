قام المدير الفني لفريق الهلال، الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بالمفاضلة بين ناصر الدوسري ومصعب الجوير؛ وذلك لتعويض غياب الكولومبي جوستافو كويلار، أمام الطائي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز ضمن الجولة الـ 23 لدوري روشن السعودي.

وأوضحت المناورة التي نظمها دياز أثناء التدريبات التي جرت أمس على ملعب النادي الملامح القائمة التي سيدفع بها في لقاء اليوم.

كما قام دياز بدفع اللاعب ناصر الدوسري في البداية في مركز المحور ثم منح الفرصة بعد ذلك لمصعب الجوير.