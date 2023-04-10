تصدرت البنوك السعودية القائمة السنوية لأفضل 50 بنكًا في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023؛ حيث جاءت 10 بنوك محلية ضمن القائمة ذات القيمة السوقية الإجمالية التي بلغت 223.5 مليار دولار.

وحل مصرف الراجحي السعودي في المرتبة الأولى بقيمة سوقية تزيد على 75 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي بـ56.4 مليار دولار.

وتهيمن البنوك الخليجية بإجمالي 41 بنكًا، تمثل حوالى 82% من القائمة، بينما تعد السعودية والإمارات الأكثر تمثيلًا بواقع 10 بنوك لكل منهما.

وهذه قائمة أفضل ١٠ بنوك في منطقة الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٣:

١- بنك الراجحي- السعودية

٢- البنك الأهلي- السعودية

٣- مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)- قطر

٤- بنك أبو ظبي الأول- الإمارات

٥- بيت التمويل الكويتي (بيتك)- الكويت

٦- بنك الكويت الوطني (NBK)- الكويت

٧- بنك الإمارات دبي الوطني- الإمارات

٨- بنك الرياض- السعودية

٩- البنك السعودي البريطاني (ساب)- السعودية

١٠- مجموعة بنك أبو ظبي التجاري- الإمارات