كشفت مصادر اليوم الإثنين أن فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، اعترف للشرطة باعتدائه على أليكس باينا، لاعب فياريال، عقب فوز الأخير (3-2) على الميرنغي، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقالت المصادر : “بحث باينا عن الشرطة بعد الحادثة مباشرة، التي حضرت وأخذت بالفعل إفادة منه ومن فالفيردي الذي اعترف بالواقعة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، اعتدى على باينا في مرآب استاد “سانتياغو برنابيو” ردا على توجيه لاعب فياريال إهانة لأسرته.

وكشفت تقارير صحفية أنه في حالة تقديم شكوى، ستكون هناك عقوبة بإيقاف لاعب ريال مدريد تتراوح من 3 إلى 12 مباراة، اعتمادًا على مادة قانون الانضباط الذي يستخدمه قضاة الرياضة.