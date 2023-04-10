كشفت تقارير صحفية عن حكم مواجهة الهلال والنصر في ديربي الرياضي، ضمن منافسات دوري روشن.

وأكدت التقارير ذاتها أنه تم تكليف الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة مباراة الهلال والنصر.

ويُشار إلى أن الإنجليزي مايكل أوليفير قد أدار 3 مباريات في كأس العالم 2022، وقاد السوبر الأوروبي، 2022-2023 بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت، بالإضافة إلى إدارة الموسم 23 مباراة في البريميرليج.

والجدير بالذكر أن فريق النصر يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.