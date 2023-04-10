رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، شكوى المريخ السوداني ضد الترجي التونسي بداعي إجراء تغييرات اللاعبين في أربعة توقفات خلال مباراتهما في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال «كاف» في بيان له : إن لجنة الانضباط ناقشت شكوى المريخ بخصوص إجراء الترجي تغييراته في أربعة توقفات، بدلا من ثلاث توقفات، لكنه رفض الشكوى بعد سماح الحكم الرابع بذلك”

وأضاف الاتحاد الإفريقي أن المريخ أجرى نفس عدد تغييرات الترجي، لذا لا يوجد أي معاملة غير عادلة من الحكم الرابع.

فيما اعتبر الكاف فيوتشر خاسرًا في مبارياته الثلاث أمام بيراميدز والجيش الملكي وأسكو كارا ممثل توجو، بعدما تقدمت هذه الأندية بشكوى بسبب عدم قانونية مشاركة أحمد رفعت.

وأكد الكاف بالفعل أن فيوتشر لم يقيد رفعت في تشكيلته الإفريقية بعد عودته من الإعارة من الوحدة الإماراتي، وعاقب النادي المصري بغرامة عشرة آلاف دولار إلى جانب اعتباره خاسرا.

و فاز فيوتشر على الجيش الملكي وأسكو، بينما خسر في الجولة الأخيرة 2-1 أمام منافسه المحلي بيراميدز وودع المسابقة قبل حتى توقيع هذه العقوبة.