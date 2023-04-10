شدد استشاري أمراض معدية الدكتور على الشهري على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة ولبس الكمامة وإكمال جرعات لقاح كورونا.
وقال الشهري :” يجب أن يبتعد الأشخاص عن الأماكن المزدحمة وخاصة الذين لديهم خطورة عالية، كما يجب ارتداء الكمامة خاصة أوقات الذروة”
وأضاف ” من لديه الأعراض يجب أن يبقى بالمنزل وإن اضطر للنزول فلابد من ارتداء الكمامة، والأمر الأكثر أهمية هو الحصول على التطعيمات”.
فيديو | استشاري أمراض معدية د. على الشهري : يجب الابتعاد عن الأماكن المزدحمة ولبس الكمامة وإكمال جرعات لقاح كورونا #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/f3hjZPltWy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2023
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