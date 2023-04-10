شدد استشاري أمراض معدية الدكتور على الشهري على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة ولبس الكمامة وإكمال جرعات لقاح كورونا.

وقال الشهري :” يجب أن يبتعد الأشخاص عن الأماكن المزدحمة وخاصة الذين لديهم خطورة عالية، كما يجب ارتداء الكمامة خاصة أوقات الذروة”

وأضاف ” من لديه الأعراض يجب أن يبقى بالمنزل وإن اضطر للنزول فلابد من ارتداء الكمامة، والأمر الأكثر أهمية هو الحصول على التطعيمات”.