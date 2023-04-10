قال الرئيس التنفيذي لمنصة، إحسان إبراهيم الحسيني، إن المنصة تتيح للمتبرعين الاطلاع على رحلة تبرعاتهم ووصولها للمستفيدين.

ولفت إلى أن النسخة الثالثة من الحملة الوطنية من العمل الخيري ممتدة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بحسب ذكره في قناة “العربية”.

وأكد أن 10 ملايين ريال تصل إلى منصة إحسان “يوميا” خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن النسخة الأولى من الحملة حققت أكثرمن 700 مليون ريال، وفي النسخة الثانية حققت 800 مليون ريال، متوقعا ارتفاع هذه الأرقام في النسخة الثالثة.

#نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان إبراهيم الحسيني: نتيح للمتبرعين الاطلاع على رحلة تبرعاتهم ووصولها للمستفيدين@EhsanSA#الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري pic.twitter.com/IuQCzUiEXz — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 10, 2023