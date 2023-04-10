كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري ما إذا كان البيض والدهون الطبيعية (السمن) سبباً في ارتفاع الكوليسترول بالدم.

وقال عبر حسابه في تويتر: “البيض والدهون الطبيعية (السمن) ليسا السبب الرئيس في ارتفاع الكوليسترول، في حال تناولها باعتدال “.

وتابع : ” بل أكبر سبب هو ما تفرزه الكبد (لعوامل كثيرة منها: وراثي، أو إفراز طبيعي من الكبد، يزداد سوءاً مع التدخين والسمنة والسكر وزيادة استهلاك المعجنات التي تجعل الكبد تحوّله لكلسترول، والمقليات والسكريات. فاتركوا المعجنات تصحّوا”.