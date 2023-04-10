علق عبد الرحيم حمد الله، شقيق ووكيل لاعب الاتحاد ، عبد الرزاق حمد الله، على الأخبار المتداولة بشأن اعتزام الفريق إعارة حمدالله.

وقال عبد الرحيم، في تصريح لموقع “كورة” مساء اليوم الإثنين: “لا صحة لما يشاع حول مغادرة حمد االله أسوار نادي الاتحاد، فالفريق يحتاج مهاجمه كما تحتاج الأرض للمطر”.

وأضاف: “أي خبر يخرج في هذه المرحلة ما هو إلا تشويش على الفريق وعلى النتائج الإيجابية التي يحققها، وبعد تعثر النصر أصبحت حظوظ الاتحاد أقوى في التتويج بالدوري”.

وأتم: “المجموعة كلها من الإدارة وحتى اللاعبين متحدة وعلى قدر المسؤولية، واهتمام حمد الله منصب حاليا على الفوز بالمباريات”.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن الاتحاد يعتزم إعارة حمد الله نهاية الموسم الحالي، لأحد الأندية الإماراتية، من أجل التعاقد مع أحد الأسماء العالمية.