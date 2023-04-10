تعاني الصين أزمة سكانية، بسبب قانون تحديد النسل، واختيار المزيد من النساء التركيز على حياتهن المهنية وأهدافهن الشخصية.

وأوضح مو تشنج، الأستاذ المساعد في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، أن الأزواج ينجبون عددًا أقل من الأطفال، أو يختارون عدم إنجاب أي طفل على الإطلاق.

وأضاف: “لا يزال كوفيد يحمل العديد من التداعيات السلبية وقد تسبب في إحساس عام بعدم اليقين تجاه المستقبل، وهناك شعور بالعجز يمنع العديد من النساء من الرغبة في إنجاب الأطفال”.

وكشف مكتب الإحصاء الوطني الصيني بأن عدد السكان انخفض إلى 1.412 مليار في العام الماضي من 1.413 مليار في عام 2021.