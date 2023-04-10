أعربت 3 فتيات من كشافة إدارة تعليم مكة المكرمة، عن فخرهن بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكدت الفتيات أن خدمة الحرمين شرف عظيم لهن، فيما قالت إحداهن: “نحن فريق ننزل يوميًا إلى الحرم المكي من خلال مسارات معينة، وأهمها مسار الحشود ومسار الهيئة، ونحن نقوم بتنظيم الحشود والمصليات وتوجيههم إلى المصليات المتاحة للصلاة”.

وأضافت: “وفي مسار الهيئة نقوم بتنظيم المصليات دخل المصلى المخصص لهن، ونحن نشعر بالفخر الشديد بالتواجد في الحرم المكي، وأصبح لدينا ثقة بالنفس كبيرة وذلك بعد الحديث مع جميع الناس من جميع الجنسيات”.