نجحت الفرق الطبية بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة في طقم أسنان من منتصف مريء مريض سبعيني ابتلعه بالخطأ.

وحضر المريض إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الرئيسي برفقة ذويه بعد أن ابتلع طقم الأسنان الخاص به بالخطأ، وكان يُعاني من آلام شديدة في الصدر وعدم القدرة على البلع، وبعد عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة التي أظهرت وجود طقم الأسنان في منتصف المريء.

ونجح الفريق باستخراج الطقم عن طريق عمل منظار الجهاز الهضمي العلوي، وتمت متابعة الحالة حتى استقرارها وغادر المستشفى بصحة جيدة .