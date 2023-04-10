فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء عقوبات على (54) منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية منها عدم الالتزام بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني، وعدم إبلاغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة خلال شهر مارس الماضي.

وأوضحت أن مفتشيها رصدوا (22) منشأة لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و(21) منشأة لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني و (11) منشأة صيدلية لعدم التزامها بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة، وفرضت بحقهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.