سلطت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل “طاش العودة” المذاع على قناة mbc الضوء على خطورة تعاطي الشباب للمخدرات بعرض قصة جريمة مستمدة من أحداث حقيقية.
وقاد “عبدالله السدحان” تحقيقات بشأن نشوب حريق في أحد المنازل لا ينجو منه إلا شخص واحد فقط، وهو طارق ذلك الشاب العاطل الذي تورط مع آخرين في بيع المخدرات.
وكان والد طارق يرغب مصلحة نجله ووجه له نصائح حتى يشق طريقه في العمل، لكن استهتار الشاب ورطه في بيع المخدرات ومنها تعاطى المواد المخدرة، وتتطور الأمر إلى أن قتل الشاب والديه وأخيه وحاول إخفاء الجريمة بافتعال حريق في الاستراحة التي وقعت فيها الجريمة، إلا أن الشرطة تمكنت من كشف غموض الجريمة واعترف المجرم بارتكابها.
اعترف بقتل والديه وأخيه..
وندم بعد فوات الأوان💔#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/d6cqD7RYBp pic.twitter.com/awkFd4Otv0
— MBC1 (@mbc1) April 10, 2023
تقرير صادم يكشف جريمة طارق تحت تأثير المخدرات#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Y7BwqoBJeK pic.twitter.com/3ib8lbxx22
— MBC1 (@mbc1) April 10, 2023
طارق تحت التهديد بعد تورطه مع بياع المخدرات#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Hi7G6vOT57 pic.twitter.com/KAUdw8ppT3
— MBC1 (@mbc1) April 10, 2023
قبل الحادثة بثلاثة أيام..
طارق عاطل وأبوه يبي مصلحته#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/d6cqD7RYBp pic.twitter.com/LLjCrd2NUk
— MBC1 (@mbc1) April 10, 2023
قصة مستوحاة من أحداث حقيقية..
حريق مفتعل بالاستراحة ومحاولة إنقاذ اللي في الداخل🔥#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/TZQkPM5lFE pic.twitter.com/MR53xVdaAF
— MBC1 (@mbc1) April 10, 2023
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