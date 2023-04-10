سلطت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل “طاش العودة” المذاع على قناة mbc الضوء على خطورة تعاطي الشباب للمخدرات بعرض قصة جريمة مستمدة من أحداث حقيقية.

وقاد “عبدالله السدحان” تحقيقات بشأن نشوب حريق في أحد المنازل لا ينجو منه إلا شخص واحد فقط، وهو طارق ذلك الشاب العاطل الذي تورط مع آخرين في بيع المخدرات.

وكان والد طارق يرغب مصلحة نجله ووجه له نصائح حتى يشق طريقه في العمل، لكن استهتار الشاب ورطه في بيع المخدرات ومنها تعاطى المواد المخدرة، وتتطور الأمر إلى أن قتل الشاب والديه وأخيه وحاول إخفاء الجريمة بافتعال حريق في الاستراحة التي وقعت فيها الجريمة، إلا أن الشرطة تمكنت من كشف غموض الجريمة واعترف المجرم بارتكابها.