أكد محمد أبا الخيل وزير المالية الأسبق، أن الراحل الشيخ محمد بن جبير، كان من أبرز دارسي الشريعة.

وقال أبا الخيل، خلال لقائه ببرنامج “الراحل” إن الشيخ الراحل تفرغ سنوات طويلة للدراسة وقرأ جميع المراجع، وكانت لديه قدرة واسعة على الفهم والاستيعاب وكان صاحب رأي سديد في القضايا التي تُعرض عليه للاستشارة.

وأوضح أن الشيخ الراحل زار جميع مناطق المملكة وعمل فترة طويلة في التفتيش القضائي، ولم تكن التنقلات وظروف الإقامة في القرى والهجر مثلما هي عليه الآن.