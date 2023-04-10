أوضح الشيخ عبدالله بن عمر السحيباني، حكم التصدق على غير المسلمين، في رده على استفسار شخص بخصوص ذلك الأمر.

وقال صاحب السؤال، إن لديه فوائد ربوية من حسابه البنكي ويريد التصدق بها، فهل يجوز التصدق بها لغير المسلمين.

ورد السحيباني بقوله: “الفقراء المسلمين أولى وكلما كان المحتاج أشد الحاجة كان أولى ، ويجوز الدفع لغير المسلم “.