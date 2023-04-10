وقع الفنان محمود حافظ ضحية برنامج رامز نيفر إند الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وشهدت الحلقة إصابة محمود حافظ في وجهه.

وجاء حظ الفنان محمود حافظ في مقلب الغسالة حيث تم خداعه بافتتاح مطعم تركي في منطقة البوليفارد الترفيهية في مدينة الرياض، وعندما دخل إلى المطعم عمد رامز جلال الذي تقمص دور الطباخ التركي تقديم وجبة له و”تورتة”.

واقتحم عجل المطعم بعد تحطيم الزجاج الذي يقف خلفه، لتحدث عدد من التفجيرات، ويصدم رامز جلال المتنكر في زي طباخ تركي “التورتة” في وجه محمود حافظ، بعدها يتم اصطحابه بالقوة من قبل حراس شخصيين إلى غرفة تشبه الغسالة في طريقة عملها، حيث تدور للخلف والأمام.

وأصيب حافظ في وجه، جراء الاصطدام بحوائط الغسالة كما شوهد عقب خروجه منها، مجيبًا على أسئلة رامز جلال بعدما كشف القناع المزيف، أنه لم يعرف بالمقلب عندما تم استدعائه له، مؤكدًا أن إصابته منطقية نتيجة الخبطات الشديدة داخل الغسالة.